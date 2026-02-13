El Gobierno convocó para este jueves la sesión para debatir la reforma laboral en Diputados

El oficialismo convocó a sesionar este jueves en Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta ya con media sanción del Senado. Los legisladores están citados al recinto a las 14 en la que se espera que sea una sesión maratónica y que coincidirá con el paro general anunciado por la CGT en rechazo a la iniciativa libertaria.La convocatoria tuvo lugar luego de que el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmara en el plenario de comisiones que se retirará del proyecto el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad que causó rechazo tanto en la oposición como en los sectores aliados, que amenazaron con no dar quórum.El artículo permitía pagar el 50% de los haberes ante problemas de salud "evitables" y el 75% si eran involuntarios, tales como enfermedades. La senadora Patricia Bullrich había propuesto una corrección, pero se optó por sacarlo del texto.En este marco, el oficialismo se enfrenta directamente con el PRO que quiere habilitar a las billeteras virtuales a liquidar sueldos. Además, Provincias Unidas (PU) y algunos partidos provinciales intentan corregir el fondo de asistencia laboral (FAL), creado con plata de ANSES para financiar indemnizaciones.El objetivo del oficialismo es tratar la reforma laboral lo antes posible para que el Senado pueda ratificar los cambios antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei deba inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso.