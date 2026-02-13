Furlán contra la reforma laboral: Los trabajadores quieren la unidad y quieren pelear contra esto

“se hace insostenible que el Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo conducida por el Grupo Techint, siga imponiendo pautas paritarias por debajo de la inflación”.

El secretario general de la UOM ratificó el rechazo a la reforma laboral y destacó la respuesta masiva del movimiento obrero. La Unión Obrera Metalúrgica y el Frente de Unidad Sindical tuvieron un rol esencial en la movilización en defensa del empleo, los salarios y el entramado productivo nacional.Tras la enorme movilización en la Plaza de los Dos Congresos contra la reforma laboral, Abel Furlán puso el foco en el deterioro salarial y la defensa de la industria nacional y sostuvo queEl dirigente remarcó que mientras la canasta alimentaria crece por encima del índice general, se fijan aumentos inferiores al 2%, lo que consideró “inaceptable”, y advirtió que la caída del salario atraviesa hoy a todo el mundo del trabajo.El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sostuvo que la reforma laboral es “nefasta para los trabajadores” y que implica pérdida de derechos fundamentales, afectando convenios colectivos, licencias por enfermedad y el equilibrio en la relación laboral. Entrevistado por Gabriel Sued en Futurock, alertó que estas medidas impactan de lleno en la calidad del empleo y en la vida cotidiana de las familias trabajadoras.El dirigente sindical señaló que. “¿Cómo hago para equilibrar una relación de fuerza para disputar mejores salarios si el 75% de los compañeros no van a poder confrontar con el patrón?”, planteó, al advertir que la ampliación de actividades esenciales debilita la negociación colectiva y la defensa de los ingresos.“Los trabajadores salieron de la fábrica, pararon y nos acompañaron en la movilización”, destacó el dirigente metalúrgico al referirse a la respuesta obrera frente al avance de la reforma. Para Furlán, esa participación demuestra que existe voluntad de unidad y de lucha: “los trabajadores quieren la unidad y quieren pelear contra esto”.