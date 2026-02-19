Reforma laboral: los puntos clave del proyecto que se debate este jueves en Diputados

La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 14 para tratar la denominada “Modernización laboral”, un proyecto impulsado por el oficialismo que introduce cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo y redefine aspectos sensibles como la jornada, las indemnizaciones y la regulación de las plataformas digitales, en una votación atravesada por el paro nacional y un clima de alta tensión sindical, y luego de haber cedido el artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad no laboral para asegurar apoyos.

Uno de los ejes centrales, y que genera preocupación en la banca sindical, es la modificación del régimen de horas extras, ya que habilita a empleadores y trabajadores a pactar de manera “voluntaria” sistemas de compensación que deberán formalizarse por escrito y contemplar mecanismos de control de las horas trabajadas. Se mantiene la posibilidad de implementar banco de horas y francos compensatorios,En esa línea, el nuevo artículo sobre jornada laboral permite que convenios colectivos o contratos individuales establezcan métodos de cálculo distintos, siempre que se respeten los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. El banco de horas podrá utilizarse para compensar excesos en determinados días sin superar el tope legal.. Además, permite que se otorguen fuera del período tradicional entre octubre y abril y reduce de 45 a 30 días el plazo de notificación al trabajador.Otro capítulo sensible regula a los prestadores de plataformas como repartidores,