Adorni, duro con el dueño de Fate: "Es llamativo que cierre un día antes de la reforma laboral"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, insinuó que el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, que dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en la previa del tratamiento de la reforma laboral, resulta sospechoso por su proximidad con el debate parlamentario. “Llama la atención que una empresa que hace quince años que está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo, que hoy se pregunta por qué cerró la empresa, un día antes del tratamiento de la reforma laboral cierre sus puertas de un día para el otro”, desafió.En diálogo con el periodista Esteban Trebucq, Adorni acusó a la conducción del gigante nacional de apoyar "a cuanto gobierno populista se le pasó por al lado", así como de "exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba”.Las declaraciones se produjeron en medio del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, una medida que mantiene paralizados el transporte público y diversos servicios urbanos mientras la Cámara de Diputados se prepara para debatir el proyecto impulsado por el Gobierno.El ex vocero también cargó contra la huelga cegetista al calificarla de "bastante perversa": "En definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”. En esa línea, consideró que "no hay nada más extorsivo ni nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.En la entrevista, además, fiel a su línea antipática alentó el repudio a las medidas de fuerza concebidas por el Gobierno como "piquetes". “Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”.En paralelo, dentro de la Cámara Baja los legisladores se preparan para una extensa jornada que prevé una duración de entre 12 y 13 horas. Con el dictamen casi asegurado para tratar el controversial proyecto, el oficialismo espera aprobar un documento que sufrió modificaciones para asegurar respaldo legislativo antes del cierre de febrero.