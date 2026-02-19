19.02.2026 / CONFERENCIA DE PRENSA

Recién empieza el plan de acción: la CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90%

En una breve conferencia de prensa, los líderes cegetistas criticaron al Gobierno y a los gobernadores por el apoyo al proyecto oficialista.




La Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país, y advirtió que "recién empieza el plan de acción” en el marco de su rechazo a la reforma laboral. 

En una conferencia de prensa, realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista aseguró que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”. En el encuentro sólo hablaron Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes agradecieron a los trabajadores que adhirieron a la huelga.

También fueron particularmente críticos no sólo del gobierno de Javier Milei sino también de los gobernadores y los legisladores que apoyaron la reforma laboral.

“Seguramente hay gobernadores inescrupulosos que quieren echarle (la culpa) de lo que hacen mal ellos a los trabajadores. Primero que miren cómo están sus provincias. Son cómplices de esta traición dándole el voto de este proyecto de reforma laboral regresivo que tanto daño le va a hacer a los trabajadores y al mundo del trabajo, y después le piden explicaciones a la CGT”, sostuvo Jerónimo.

Del mismo modo, expresó: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país. No estamos dispuestos, porque así lo marca nuestra tradición y nuestra historia, a entregarnos ni a cerrar la puerta de las organizaciones sindicales”.


