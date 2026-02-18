Perú: tras la caída de Jerí, el Parlamento designó a José María Balcázar para encabezar la transición

El Congreso de Perú eligió este miércoles por la noche al legislador José María Balcázar como nuevo titular del Parlamento y, en consecuencia, lo proclamó presidente de la República para conducir un gobierno de transición tras la destitución de José Jerí, en una votación que reunió a 113 de los 130 congresistas y en la que obtuvo 64 apoyos frente a los 46 de su principal contendiente.La designación se produjo luego de cuatro horas de deliberaciones en el hemiciclo, en una sesión atravesada por la urgencia institucional. Con este recambio, el país suma ocho presidentes en diez años, a pocos meses de los comicios generales convocados para el 12 de abril.Balcázar, dirigente de Perú Libre, integra una bancada que en los últimos años votó junto a la coalición conservadora que domina el Congreso y que respaldó a los anteriores gobiernos surgidos tras la caída de Pedro Castillo. Esa misma mayoría parlamentaria fue la que sostuvo primero a Dina Boluarte y luego a Jerí.El nuevo mandatario, abogado y exjuez supremo, llega al cargo con cuestionamientos por fallos y actuaciones pasadas, además de procesos judiciales abiertos vinculados a su gestión en el Colegio de Abogados de Lambayeque. Durante su trayectoria parlamentaria también quedó expuesto por posiciones polémicas en debates legislativos.En su mensaje tras jurar ante el Congreso, prometió garantizar una “transición democrática y electoral pacífica” y aseguró que su gestión de cinco meses se concentrará en la seguridad ciudadana y en asegurar elecciones sin cuestionamientos. También anticipó que evaluará a los ministros actuales y que mantendrá la política económica vigente.La elección dejó en el camino a María del Carmen Alva, quien partía como favorita con el respaldo del fujimorismo, pero no logró reunir los votos necesarios. Mientras tanto, Jerí enfrenta investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y otras denuncias, en un contexto que vuelve a poner a Perú bajo el signo de la inestabilidad institucional.