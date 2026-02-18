Lula advirtió que unos pocos controlan los algoritmos y pidió reglas globales para la inteligencia artificial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “unos pocos controlan los algoritmos y las infraestructuras digitales”, en el marco de una cumbre internacional sobre inteligencia artificial celebrada en India.
Lula advirtió que la concentración tecnológica en manos de grandes corporaciones y potencias centrales profundiza las asimetrías globales y puede consolidar nuevas formas de dependencia para los países en desarrollo. En ese contexto, sostuvo que la inteligencia artificial no puede quedar sujeta únicamente a la lógica del mercado.
El mandatario planteó la necesidad de construir una arquitectura internacional que garantice reglas claras, transparencia y acceso equitativo a las tecnologías emergentes.
Gobernanza, soberanía y desarrollo
El presidente brasiñeño vinculó el debate sobre inteligencia artificial con la soberanía digital y el desarrollo productivo. Señaló que los países del Sur Global deben participar activamente en la definición de estándares, normas éticas y marcos regulatorios.
De esa manera, sostuvo que la infraestructura de datos, los sistemas de cómputo y los modelos de inteligencia artificial no pueden convertirse en instrumentos de dominación económica o política
. En esa línea, llamó a fortalecer la cooperación entre países en desarrollo y a promover inversiones públicas en ciencia y tecnología.
También remarcó que la inteligencia artificial debe orientarse a resolver problemas concretos —como el cambio climático, la salud y la educación— y no sólo a maximizar beneficios corporativos.
El posicionamiento de Brasil se inscribe en un debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial. En los últimos años, distintas potencias y bloques regionales avanzaron en marcos regulatorios propios, mientras las grandes empresas tecnológicas consolidan su liderazgo en el desarrollo de modelos y plataformas.
En su intervención, Lula sostuvo que el “mundo digital vuelve a su hogar”
, al destacar el papel histórico de India en el desarrollo científico y tecnológico. Según consignó DD News
, el mandatario brasileño subrayó que el Sur Global debe ocupar un rol central en la definición de las reglas de la inteligencia artificial y no limitarse a ser consumidor de tecnologías diseñadas en otras latitudes.
La discusión sobre quién controla los datos, los algoritmos y la infraestructura digital se volvió central en la agenda internacional. Para países como Brasil, el desafío es evitar que la brecha tecnológica amplíe las desigualdades existentes.
Las intervenciones de Lula en India refuerzan la estrategia brasileña de impulsar una mayor coordinación entre economías emergentes en materia de tecnología y gobernanza digital, en un escenario donde la inteligencia artificial aparece como uno de los ejes estratégicos del siglo XXI.