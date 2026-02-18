Lula advirtió que unos pocos controlan los algoritmos y pidió reglas globales para la inteligencia artificial

Presidente Lula participa da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificialhttps://t.co/RUjT8DaFM6  Lula (@LulaOficial) February 19, 2026

la infraestructura de datos, los sistemas de cómputo y los modelos de inteligencia artificial no pueden convertirse en instrumentos de dominación económica o política

Lula sostuvo que el “mundo digital vuelve a su hogar”