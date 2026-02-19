Hay quórum: Diputados debate la reforma laboral con el paro general de la CGT de fondo

Con la presencia de 130 diputados en sus bancas, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, dio por iniciada la sesión para tratar el proyecto de reforma laboral. En paralelo, el paro general de la CGT.Además de sus aliados de Pro, la UCR y el Movimiento Integración y Desarrollo (MID), colaboraron con el quórum los legisladores afínes a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro).En la reunión de jefes de bloque, conocida como labor parlamentaria, no hubo acuerdo sobre los lineamientos de la sesión. El titular del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, propuso la votación en el recinto: tiempos acotados de 20 minutos para cada dictamen y 40 oradores a distribuir de manera proporcional.Gerardo Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, se pronunció firmemente en desacuerdo y acusó al oficialismo de ofrecer "packs" a los socios para que voten.Sin embargo, se impuso la propuesta libertaria. La votación se realizará por títulos y en los tiempos propuestos desde el oficialismo.Ayer, el Gobierno logró asegurar el dictamen del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para garantizar el acompañamiento de sus aliados, accedió a eliminar el artículo 44, que limitaba las licencias médicas por enfermedad. Esa modificación obliga a que, en caso de aprobarse en Diputados, el texto regrese a la Cámara alta para su revisión final.Aunque en el oficialismo confían en aprobar la iniciativa en general sin sobresaltos, el verdadero foco está puesto en la votación en particular, que se estima volverá a desglosarse por títulos. Allí aparecen al menos dos puntos sensibles que podrían sufrir cambios.Uno es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la Anses. El otro capítulo que acumula resistencias es el que plantea derogar varios estatutos profesionales.