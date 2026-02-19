El FMI respaldó la reforma laboral, pero pidió al Gobierno "datos creíbles e imparciales"

En el marco del debate en la Cámara de Diputados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la reforma laboral, pero salió a pedirle al gobierno de Javier Milei "datos creíbles e imparciales"."Se han implementado medidas laborales destinadas a reducir la informalidad, pero también, y de manera muy importante, a impulsar la creación de empleo. Estas medidas se están debatiendo actualmente en el Congreso", expresó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante su habitual conferencia de prensa.Kozack respaldó el programa económico en términos generales y resaltó las "recientes mejoras en el régimen monetario y cambiario", apuntando a la actualización de las bandas cambiarias por inflación, que comenzó en enero pasado.Del mismo modo, destacó que, bajo ese nuevo régimen cambiario, "desde principios de año el Banco Central ha comprado más de 2.000 millones de dólares en divisas y ha mantenido una acumulación sostenida de reservas".Sin embargo, el organismo evitó dar detalles sobre los avances de las negociaciones por la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025, a una semana de que la misión técnica del organismo terminara su visita a Buenos Aires. De todas maneras, es casi un hecho que habrá un acuerdo de nivel técnico que, como marca el protocolo, será puesto próximamente en consideración del Directorio para su aprobación final.La vocera también destacó la "apertura económica" de Argentina y los "progresos en los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea" por parte del Mercosur.Pero por otro lado, reconoció que "será importante para Aregntina mitigar los costos de transición asociados a estas reformas" estructurales, en referencia tanto a la laboral como a la apertura comercial."En nuestras conversaciones con las autoridades argentinas, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para la formulación de políticas acertadas y la confianza pública", señaló Kozack, y agregó: "Estamos muy comprometidos con las autoridades (argentinas) en sus esfuerzos por seguir salvaguardando la calidad, la precisión y la transparencia de los sistemas estadísticos argentinos".