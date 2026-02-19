19.02.2026 / Medios y Política

Insólito: Patricia Bullrich contó una anécdota falsa para defender el artículo de las licencias médicas en la reforma laboral

La producción de Radio Con Vos localizó la panadería barrial mencionada por la senadora en su anécdota y conversó con sus empleados, quienes dijeron la verdad.




Luego de la viralización de una entrevista en la que Patricia Bullrich defendiera el polémico artículo sobre las licencias médicas -que finalmente fue sacado de la reforma laboral ante el amplio rechazo de la oposición- con una dudosa anécdota, el periodista Ernesto Tenembaum demostró que la senadora mintió en televisión.

En una entrevista para TN, la jefa del bloque libertario en el Senado había asegurado que quienes atienden la panadería de su barrio habían festejado el artículo sobre las licencias médicas, que reducía drásticamente el salario ante la imposibilidad de los trabajadores de asistir al trabajo por accidentes o enfermedades.

La historia ilustrativa de Bullrich comenzó con un “Mirá que casualidad, hoy a la mañana voy a la panadería cerca de mi casa, porque cuando voy a verlo al presidente le llevo unas galletitas que le gustan…”. Al entrar a la comercio, “dos de las que atienden la panadería me dicen ‘qué bueno Patricia lo de las licencias, porque acá nos joroban siempre’”.

El relato continúa, pero rápidamente fue desmentido porque este jueves la producción de "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" -programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos- localizó la panadería mencionada por la senadora y conversó con sus empleados quienes dijeron la verdad. 





