Insólito: Patricia Bullrich contó una anécdota falsa para defender el artículo de las licencias médicas en la reforma laboral

La producción de Radio Con Vos localizó la panadería barrial mencionada por la senadora en su anécdota y conversó con sus empleados, quienes dijeron la verdad.
#Política | Reforma laboral: Ernesto Tenembaum demostró que la anécdota que contó Patricia Bullrich para defender el artículo de las licencias médicas era falsa. Política Argentina (@Pol_Arg) February 19, 2026
📍 La producción de Radio Con Vos localizó la panadería mencionada por la senadora y conversó con sus empleados. pic.twitter.com/Ojl3ih5geg
