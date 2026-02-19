Mayra Mendoza, contra los diputados peronistas que ayudaron a Milei: "Los que quieren terminar con el kirchnerismo"

La dirigente del peronismo de Quilmes marcó que mientras la CGT lanzó el paro y UxP "peleó" en las comisiones del Congreso, diputados que "asumieron sus bancas por el peronismo hoy votan" la reforma laboral de Milei. Denunció que "negociaron un cordón cuneta" y destacó la figura de Cristina y su proscripción.
Lograron quórum. Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 19, 2026
¿Saben qué significa? Que hubo quienes se sentaron a habilitar un mamarracho de ley contra los trabajadores.
La CGT convocó un paro general.
Los legisladores opositores (pero los de verdad) la pelearon en comisiones.
Se militó para que el pueblo comprendiera lo
