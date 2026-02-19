Mayra Mendoza, contra los diputados peronistas que ayudaron a Milei: "Los que quieren terminar con el kirchnerismo"

Lograron quórum.

¿Saben qué significa? Que hubo quienes se sentaron a habilitar un mamarracho de ley contra los trabajadores.



La CGT convocó un paro general.

Los legisladores opositores (pero los de verdad) la pelearon en comisiones.

Se militó para que el pueblo comprendiera lo  Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 19, 2026

La senadora bonaerense de Unión por la Patria Mayra Mendoza, dirigente que conduce el peronismo de Quilmes, marcó que mientras la CGT lanzó el paro nacional contra la reforma laboral y UxP "peleó" en las comisiones del Congreso nacional, diputados que "asumieron sus bancas por el peronismo hoy lo votan" son quienes "quieren terminar con el kirchnerismo" mientras ayudan a Javier Milei a cambio de "un cordón cuneta"."Lograron quórum. ¿Saben qué significa? Que hubo quienes se sentaron a habilitar un mamarracho de ley contra los trabajadores", inició su publicación en redes sociales.En ese sentido diferenció la actitud de la CGT, que "convocó un paro general", de los "legisladores opositores (pero los de verdad) la pelearon en comisiones" y ponderó que "se militó para que el pueblo comprendiera lo que está en juego"."Y aun así llegaron al recinto con los votos para aprobarla. Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo", apuntó Mendoza.Por eso, se preguntó retóricamente: "¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?"."Lo hacen el día del cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, la única que demostró que les gana y que se puede gobernar defendiendo a las mayorías. Por eso la tienen injustamente presa, secuestrada, y la quieren fuera de la cancha", advirtió respecto de la figura de la ex presidenta.Y finalizó: "No nos respetan. Subestiman al pueblo. Es momento de despabilarse y organizarnos para cambiar esta historia. Porque la historia no termina en una sesión. La escribe el pueblo".