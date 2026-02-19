20.02.2026 / El modelo libertario

En medio del paro, represión y escándalos, Diputados le aprobó la reforma laboral a Milei pero vuelve al Senado

La Cámara baja aprobó en general por 135 contra 115 votos el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno de Javier Milei, en una tensa sesión atravesada por escándalos y denuncias, ante marchas, represión y un paro general de la CGT. Vuelve al Senado por el cambio en el artículo de las licencias.



La Cámara de Diputados aprobó en general por 135 contra 115  votos el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno de Javier Milei, en sesión repleta de escándalos, denuncias de reparto de "rutas y cunetas", y en medio de marchas, represión y un paro general de la CGT.

La iniciativa fue aprobado con el voto favorable de la Libertad Avanza, obviamente, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), también de Producción y Trabajo, de Innovación Federal, de Provincias Unidas, de Independencia y de la Neuquinidad. Es decir recibió el llamativo voto de diputados que fueron elegidos por el peronismo y que responden a gobernadores de ese sector. 



En cambio votaron en contra los legisladores peronistas de Unión por la Patria, algunos diputados de Provincias Unidad, 4 de la izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y del puntano peronista Jorge Fernández.

De todas maneras, el proyecto para ser convertido en ley deberá ser ratificado por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

Por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para mañana a las 10, para emitir dictamen y así poder tratarlo el viernes 27 de febrero, previo a que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

4

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

5

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

Más notas de este tema

Recién empieza el plan de acción: la CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90%

19/02/2026 - CONFERENCIA DE PRENSA

Recién empieza el plan de acción: la CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90%

Reforma laboral: los puntos clave del proyecto que se debate este jueves en Diputados

19/02/2026 - CONGRESO

Reforma laboral: los puntos clave del proyecto que se debate este jueves en Diputados

Espinoza: "Milei hace eliminar la crueldad de las licencias médicas, pero si pasaba, pasaba"

19/02/2026 - Rechazo a la reforma laboral

Espinoza: "Milei hace eliminar la crueldad de las licencias médicas, pero si pasaba, pasaba"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.