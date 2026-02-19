En medio del paro, represión y escándalos, Diputados le aprobó la reforma laboral a Milei pero vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en general por 135 contra 115 votos el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno de Javier Milei, en sesión repleta de escándalos, denuncias de reparto de "rutas y cunetas", y en medio de marchas, represión y un paro general de la CGT.La iniciativa fue aprobado con el voto favorable de la Libertad Avanza, obviamente, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), también de Producción y Trabajo, de Innovación Federal, de Provincias Unidas, de Independencia y de la Neuquinidad. Es decir recibió el llamativo voto de diputados que fueron elegidos por el peronismo y que responden a gobernadores de ese sector.En cambio votaron en contra los legisladores peronistas de Unión por la Patria, algunos diputados de Provincias Unidad, 4 de la izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y del puntano peronista Jorge Fernández.De todas maneras, el proyecto para ser convertido en ley deberá ser ratificado por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.Por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para mañana a las 10, para emitir dictamen y así poder tratarlo el viernes 27 de febrero, previo a que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias.