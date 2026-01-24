20.02.2026 / LISTAS

Renovación: con Kicillof a la cabeza, así quedó armado el PJ bonaerense

El Partido Justicialista bonaerense oficializó una lista de unidad que consagra al gobernador como presidente del Consejo partidario y redefine el reparto de poder interno. El acuerdo evitó una interna provincial y ordenó la conducción de cara al nuevo escenario político.




El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires formalizó la nómina única para la renovación de autoridades y proclamó al gobernador Axel Kicillof como presidente del Consejo partidario a partir del 16 de marzo, en un movimiento que selló la unidad interna, reconfiguró el mapa de poder y dejó al mandatario provincial al frente de la estructura política más influyente del distrito.

La conducción se completa con su mano derecha, la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidenta primera y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vice segundo, mientras que el diputado bonaerense Mariano Cascallares asumirá la Secretaría General y el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quedará a cargo de la Junta Electoral.

En paralelo, el diputado nacional Máximo Kirchner dejará la presidencia del PJ bonaerense para encabezar el Congreso partidario, órgano responsable de supervisar el funcionamiento institucional, la administración financiera y la eventual autorización de alianzas electorales.

El nuevo Consejo quedó integrado por cuatro representantes por cada una de las ocho secciones electorales, además de los 15 consejeros aportados por las ramas femenina, gremial y juvenil, en un esquema que buscó equilibrar al kicillofismo, el kirchnerismo y el peso territorial de intendentes del conurbano y del interior.

Entre los nombres destacados aparecen Ariel Sujarchuk y Alberto Descalzo por la Primera sección; Fernando Espinoza, Mayra Mendoza y el propio Otermín en la Tercera; Gustavo Barrera y Fernanda Raverta en la Quinta; y Julio Alak, Florencia Saintout y Andrés “Cuervo” Larroque en la Octava, junto a referentes alineados en cada distrito con las distintas vertientes internas.

En el plano municipal, la mayoría de los distritos cerró listas de unidad, como La Plata, Avellaneda, Lanús, Quilmes o Malvinas Argentinas, aunque habrá internas el 15 de marzo en once municipios, mientras la Junta Electoral extendió plazos en otros seis, de modo que el PJ bonaerense encara la renovación con conducción provincial unificada y un escenario más abierto en el territorio.

