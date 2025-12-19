Interna en el PJ bonaerense: Kicillof junta a los suyos y define si habrá lista propia

El gobernador Axel Kicillof reúne este jueves en La Plata a intendentes y referentes de su espacio con el objetivo de fijar una posición común frente a la interna del PJ bonaerense y resolver si avanzan con una lista propia ante la falta de definiciones sobre un acuerdo con La Cámpora.El encuentro se realizará al mediodía y contará con la presencia de jefes comunales del conurbano y el interior provincial, en un contexto de creciente tensión con el sector que responde a Máximo Kirchner, actual presidente del partido y con quien el mandatario mantiene una relación política deteriorada desde hace tiempo.Entre los convocados figuran Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Andrés Watson, Mariano Cascallares, Lucas Ghi y Pablo Descalzo, además de los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo, todos enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que articula el armado político de Kicillof.La principal alternativa que evalúa el kicillofismo es impulsar a la vicegobernadora Verónica Magario para disputar la conducción del PJ bonaerense, aunque también aparece el nombre del intendente platense Julio Alak, mientras que la premisa central es que el partido quede en manos de una figura alineada con la gestión provincial.Del otro lado, el kirchnerismo resiste la posibilidad de ceder el control partidario y promueve al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como opción de consenso, una propuesta que genera reparos en el entorno del gobernador, donde insisten en que la conducción debe garantizar respaldo político efectivo al Ejecutivo bonaerense.“Se está viendo con La Cámpora para intentar armar una lista de unidad”, admitió un dirigente cercano a Kicillof, aunque aclaró que “por más que ellos digan que está muy avanzada, la realidad es que no hay nada”, mientras desde el propio entorno del mandatario advierten que, si no hay acuerdo, el escenario de internas sigue plenamente abierto.