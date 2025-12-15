El PJ bonaerense oficializó los padrones de afiliados de cara a una eventual elección interna

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense oficializó durante la madrugada de este sábado los padrones de afiliados, un paso clave para definir la sucesión de Máximo Kirchner al frente de la conducción provincial. El proceso se extenderá hasta el próximo martes 27 de enero, plazo en el que podrán realizarse observaciones y tachas sobre el padrón. De acuerdo a la publicación, 1.143.946 de personas están habilitadas para votar en una eventual elección interna.Estas acciones anticipan un escenario donde el martes 3 de febrero vencerá el plazo para la presentación de avales y el domingo 8 de febrero concluirá el periodo para inscribir candidaturas, lo que permitirá saber si habrá competencia interna o un acuerdo de unidad.En el último encuentro partidario se determinó un criterio restrictivo para la participación: solo podrán votar aquellos afiliados con al menos 180 días de antigüedad y cuya inclusión en el padrón se haya formalizado hasta el 30 de diciembre de 2025, priorizando siempre la afiliación física sobre la virtual.El padrón debía presentarse el jueves. Sin embargo, en las primeras horas de ese día comenzó a circular una nómina y una página web que tenía información sobre las afiliaciones en cuestión. De hecho, para frenar la divulgación de ese padrón no oficial, la Junta Electoral del partido elevó una nota a la Justicia Electoral a cargo del juez Alejo Ramos Padilla para advertir que el padrón que circula vía WhatsApp entre armadores peronistas y periodistas no era oficial.La Junta Electoral del partido es presidida por el intendente de Malvinas Argentinas,Leonardo Nardini,y tiene representación tanto del sector de Máximo Kirchner como del gobernador bonaerense,Axel Kicillof. Completan la junta la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de Ministros,Cristina Álvarez Rodríguez; el senador provincial,Adrián Santarelli; los diputados provinciales,Juan Pablo De Jesús,Mariano CascallaresyAvelino Zurro; la titular del IPS,Marina Moretti; la funcionaria de Monte Hermoso,Rosana Sotelo; la concejal de Olavarría,Liliana Schiwndt; el ex intendente de Hurlingham,Juan Zabaleta;Carolina Correge, que responde aFlorencia Saintout; yJorge Carpinetti.