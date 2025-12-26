Senado: Bullrich apura una doble sesión para aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil en la misma semana

A contrarreloj, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, activó una agenda para dictaminar este viernes la reforma laboral con el cambio ya introducido en Diputados y llevarla al recinto la semana próxima, en una secuencia que incluirá también la sanción del nuevo régimen penal juvenil y la reforma de la ley de glaciares en el marco de una doble sesión que el oficialismo pretende cerrar sin sobresaltos.El primer paso será la firma del dictamen laboral, luego de que el oficialismo eliminara el cuestionado artículo 44, que establecía un esquema de licencias con reducción salarial por enfermedad. La modificación fue forzada por la presión del PRO, que rechazó incluso la posibilidad de corregir ese punto vía reglamentación.En el entorno de Bullrich advierten que no habrá margen para nuevos cambios y que, si el Senado altera otros capítulos, como el Fondo de Asistencia Laboral, el bloque libertario podría insistir con el texto original y postergar la derogación del artículo conflictivo para una instancia posterior, con el objetivo de evitar que el proyecto vuelva a Diputados.Un día antes del debate laboral, el oficialismo buscará convertir en ley el régimen penal juvenil, una iniciativa impulsada por Bullrich que finalmente fijó la edad de imputabilidad en 14 años y redujo las penas máximas previstas en el proyecto original. En comisión, la discusión estuvo atravesada por la presencia de familiares de víctimas y por la indefinición del peronismo respecto de su participación.La reforma de glaciares también será parte del paquete legislativo que el Gobierno pretende sancionar en la misma semana, tras meses de demoras por la falta de consenso entre sus aliados de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, mientras el martes previo se realizará la sesión preparatoria para ratificar autoridades, con la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional entre las opciones más firmes.