En la era Milei se duplicó la conflictividad laboral: 717 casos y casi 22.000 empresas menos

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la conflictividad laboral se profundizó en los últimos dos años al duplicarse el promedio mensual de casos y alcanzar al menos 717 episodios en todo el país desde enero de 2024. Entre los factores que ejercen influencia, se destacan el ajuste fiscal, la apertura importadora y la caída de la actividad, los cuales impactaron de manera directa sobre el empleo, los salarios reales y la negociación colectiva.En ese período, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados, con la industria como el sector más afectado: concentró el 62,1% de los casos relevados, especialmente en las ramas textil, alimenticia y metalúrgica, en paralelo a niveles de capacidad instalada por debajo de los registros históricos.Asimismo, el estudio precisa que, luego de las elecciones del pasado 26 de octubre, los casos se incrementaron. Así, el promedio mensual pasó de 24 a 42 casos, consolidando una tendencia ascendente que se mantiene hasta la actualidad.La distribución territorial muestra que casi la mitad de los conflictos se concentró en la región centro del país, con Buenos Aires a la cabeza, seguida por Santa Fe y Córdoba, mientras que 22 de las 24 provincias registraron caídas en la cantidad de empresas activas.En paralelo, un informe de Fundar señaló que desde el inicio de la actual administración cerraron 21.938 empresas, el 4,3% del total, con más de 10.000 bajas solo en el último año relevado y retrocesos interanuales en distritos como La Rioja, Catamarca y Chaco, según los datos consolidados a noviembre de 2025.