La Justicia estadounidense puso un freno a los aranceles de Trump y limitó su poder ejecutivo

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este viernes bloquear los aranceles generalizados que Donald Trump había impuesto al amparo de una norma diseñada para situaciones excepcionales de seguridad nacional al considerar que esa herramienta no habilita una reconfiguración estructural de la política comercial, en una decisión que acota el margen de acción del Ejecutivo y obliga a revisar el esquema vigente.El máximo tribunal desestimó así la interpretación amplia que la Casa Blanca había hecho sobre sus atribuciones para fijar gravámenes masivos a las importaciones, utilizados como pilar de su estrategia económica y de negociación internacional durante el segundo mandato.En términos prácticos, el fallo podría forzar al Gobierno a desactivar parte de los aranceles aplicados o a rediseñarlos bajo otros instrumentos previstos en la legislación comercial, lo que abre un período de transición regulatoria con impacto en empresas, cadenas de suministro y mercados financieros.Durante los últimos meses, los gravámenes habían generado aumentos de costos para compañías que dependen de insumos importados y presiones sobre los precios internos, al tiempo que la administración proyectaba ingresos fiscales por billones de dólares en la próxima década como parte de su estrategia para fortalecer las cuentas públicas.La sentencia también reordena expectativas a nivel global: socios comerciales y economías emergentes habían recalibrado sus flujos ante el endurecimiento impulsado por Washington y ahora enfrentan un escenario distinto, marcado por un límite institucional explícito al uso de facultades de emergencia para redefinir la política comercial de la mayor economía del mundo.