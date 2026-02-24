25.02.2026 / LA RIOJA

El insulto racista de Menem a Quintela: Es un mono con un martillo en una cristalería



El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó una dura descalificación contra el gobernador Ricardo Quintela y tensó aún más el clima político en La Rioja. En medio de la disputa por el rumbo del país y con la mira puesta en 2027, el dirigente libertario apeló a agravios personales para cuestionar la gestión provincial.




“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, afirmó Menem. Y redobló la apuesta: definió al mandatario riojano como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” y aseguró que “se le viene la noche” de cara a las próximas elecciones.

El cruce se produjo luego de que Quintela advirtiera que si Javier Milei completa su mandato en diciembre de 2027 “va a dejar el país destruido”. La respuesta del titular de la Cámara baja no se hizo esperar. “Eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”, subrayó.

A modo de ejemplo, Menem sostuvo que Quintela “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor” y aseguró que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”. Las declaraciones exponen una confrontación abierta entre la Casa Rosada y uno de los gobernadores peronistas que más cuestiona el ajuste nacional.

Consultado sobre una eventual candidatura en 2027, Menem evitó confirmaciones y consideró que sería “una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años”, aunque anticipó que La Libertad Avanza “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”. La pelea, lejos de apagarse, ya empezó a perfilar el escenario electoral que se viene.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

4

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

5

Gremios presionan a la CGT con un nuevo paro general por 36 horas cuando se vote la reforma laboral en el Senado

Más notas de este tema

"Es el precio que hay que pagar": el insólito argumento del titular de la Cámara de Comercio para avalar el ajuste de Milei

25/02/2026 - INSÓLITO

"Es el precio que hay que pagar": el insólito argumento del titular de la Cámara de Comercio para avalar el ajuste de Milei

A horas de reunirse para delinear la estrategia, la CGT no descarta marchar al Senado contra la reforma laboral

25/02/2026 - PLAN DE LUCHA

A horas de reunirse para delinear la estrategia, la CGT no descarta marchar al Senado contra la reforma laboral

Falta de cordialidad: el oficialismo rompe la tradición y deja al kirchnerismo fuera de la conducción del Senado

24/02/2026 - POLEMICA

Falta de cordialidad: el oficialismo rompe la tradición y deja al kirchnerismo fuera de la conducción del Senado

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.