El insulto racista de Menem a Quintela: Es un mono con un martillo en una cristalería

“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, afirmó Menem. Y redobló la apuesta: definió al mandatario riojano como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” y aseguró que “se le viene la noche” de cara a las próximas elecciones.

A modo de ejemplo, Menem sostuvo que Quintela “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor” y aseguró que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”. Las declaraciones exponen una confrontación abierta entre la Casa Rosada y uno de los gobernadores peronistas que más cuestiona el ajuste nacional.Consultado sobre una eventual candidatura en 2027, Menem evitó confirmaciones y consideró que sería “una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años”, aunque anticipó que La Libertad Avanza “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”. La pelea, lejos de apagarse, ya empezó a perfilar el escenario electoral que se viene.