Las pretensiones salariales vuelven a caer: los candidatos se resignan a perder frente a la inflación

Un reciente informe de Bumeran confirmó que en enero las remuneraciones solicitadas por quienes buscan empleo retrocedieron por segundo mes consecutivo al ubicarse en $1.699.284 brutos mensuales, una caída del 1,87% respecto de diciembre. Es decir, que las aspiraciones salariales continúan ajustándose por debajo del avance de los precios.En la comparación interanual, el salario pretendido mostró un incremento del 23,15%. Sin embargo, dicha suba resultó insuficiente frente al 32,4% de inflación acumulada en el mismo período,El análisis por seniority evidencia diferencias marcadas: para posiciones de supervisor o jefe la pretensión promedio alcanzó los $2.594.954, con una suba mensual del 2,21%, mientras que en los niveles semi senior y senior el promedio fue de $1.672.291, con una caída del 4,08%.En el segmento junior, el salario requerido se ubicó en $1.279.667, lo que representó una variación positiva del 2,46%, en un escenario donde los puestos iniciales muestran mayor dispersión y ajustes más acotados frente al deterioro general.Por sectores, Producción, Abastecimiento y Logística encabezó las expectativas tanto en el nivel junior ($1.412.850) como en el tramo semi senior y senior ($1.941.667),Desde la empresa explicaron que el índice se construye en base a los salarios solicitados por los postulantes en la plataforma y remarcaron que “permite monitorear la evolución de las expectativas salariales y compararlas con otras variables económicas”, en un mercado laboral donde la cautela empieza a reflejarse también en lo que los candidatos están dispuestos a pedir.