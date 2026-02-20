Senado: el oficialismo buscará este viernes aprobar la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad

amplía la jornada diaria hasta 12 horas con sistemas de compensación, habilita el fraccionamiento de vacaciones y limita su otorgamiento en temporada estival, modifica el cálculo de indemnizaciones, que ya no incluirá aguinaldo ni adicionales, y permite su pago en cuotas, además de restringir el derecho de huelga al fijar coberturas mínimas del 75% en servicios esenciales y del 50% en los denominados trascendentales.

El Senado de la Nación se apresta a sancionar este viernes, en una sesión convocada para las 11, la reforma laboral y la modificación de la Ley Penal Juvenil con la que el oficialismo pretende reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y avanzar con cambios estructurales en el régimen de despidos, vacaciones y derecho de huelga, en lo que configura su última apuesta legislativa antes de la apertura de sesiones ordinarias.Según el orden acordado en labor parlamentaria, primero se tratará la reforma laboral y luego el régimen penal juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados y contempla penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores, además de un esquema de sanciones alternativas y medidas de resocialización.El proyecto penal establece que los adolescentes no podrán ser alojados con adultos y que, para delitos con penas menores a tres años, no habrá prisión efectiva, mientras que en casos con condenas de entre tres y diez años sin resultado de muerte se priorizarán abordajes educativos y sociales por sobre el encierro., tras un trámite exprés que generó cuestionamientos opositores por la velocidad del dictamen en la Cámara alta.La iniciativa redefine aspectos centrales de las relaciones de trabajo:Con el respaldo de gobernadores aliados y tras semanas de negociaciones encabezadas por la Casa Rosada, el oficialismo aspira a convertir en ley ambos proyectos en medio de protestas en el centro porteño, donde organizaciones sociales y sindicales rechazaron las reformas mientras el Congreso se prepara para una jornada decisiva.