21.02.2026 / Interna en el PJ

Alak se distancia de Kicillof tras el bloqueo a su llegada al PJ bonaerense

Según reveló La Política Online, el intendente de La Plata rompió con el gobernador luego de que su entorno frenara su desembarco en la conducción del Partido Justicialista de la provincia, en medio de la disputa interna por el control del peronismo bonaerense.