Alak se distancia de Kicillof tras el bloqueo a su llegada al PJ bonaerense

El intendente de La Plata, Julio Alak, se habría distanciado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego de años de sintonía política, según reveló el portal La Política Online
. La ruptura se habría desencadenado en torno al proceso de renovación de autoridades del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
De acuerdo a la información publicada, Alak decidió distanciarse de Kicillof luego de que este último, junto a otros espacios internos, bloqueara su eventual llegada a la presidencia del PJ provincial
, un gesto que marcó un quiebre en la relación entre ambos dirigentes.
Este choque interno se da en un contexto de fuerte disputa dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, donde diferentes corrientes evalúan cómo articular el armado partidario de cara a las próximas elecciones y al liderazgo en el distrito más poblado del país.
La disputa se inscribe en un momento sensible para el peronismo bonaerense, atravesado por debates sobre su conducción, su estrategia electoral y el vínculo entre la gestión provincial y la estructura partidaria. La renovación de autoridades del PJ provincial se convirtió en un escenario clave para medir fuerzas entre los distintos sectores que orbitan alrededor del gobierno de Axel Kicillof, el kirchnerismo y los intendentes con peso territorial propio.
Julio Alak, que regresó a la intendencia de La Plata tras años de proyección en la política provincial y nacional, buscaba capitalizar ese recorrido con un rol de mayor centralidad en el armado partidario. Su eventual desembarco en la conducción del PJ bonaerense era leído, dentro y fuera del peronismo, como una señal de reordenamiento interno y de reequilibrio entre los distintos espacios que componen la coalición.
El episodio, según reconstruyó La Política Online, expone las tensiones latentes en el oficialismo provincial en la antesala de nuevas definiciones electorales. Más allá del caso puntual, la puja por el control del PJ vuelve a mostrar que la discusión por el liderazgo político en la provincia de Buenos Aires sigue abierta.