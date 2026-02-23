Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

Con un operativo digno de una cumbre internacional y un hermetismo absoluto, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aterrizó en Bariloche acompañado por empresarios y una comitiva de seguridad que no pasó desapercibida. Según detalló LPO, dos aviones oficiales –entre ellos un Airbus A340– y un Boeing 747 privado tocaron pista en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria. El despliegue incluyó helicópteros, vehículos blindados y personal diplomático, lo que disparó versiones sobre posibles inversiones en la Patagonia profunda.

Fuentes extraoficiales señalaron que la visita no se limitó a una estadía turística. Parte de la comitiva fue trasladada hacia El Foyel y El Manso, zonas atravesadas por un histórico debate sobre la extranjerización de la tierra. Allí existen propiedades vinculadas a capitales extranjeros y, según trascendió, el año pasado el Departamento Provincial de Aguas autorizó a un fideicomiso ligado a Emiratos Árabes el uso y explotación de áridos en una cantera ubicada en el dominio público hídrico del Paraje Foyel por un plazo de dos años.El mandatario emiratí se habría alojado en el exclusivo complejo Baguales, propiedad del empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. El centro invernal es administrado por el extenista Gastón Gaudio y se ubica a unos 60 kilómetros al sur de Bariloche, sobre la ruta 40 camino a El Bolsón. En temporada ofrece esquí extremo sin pistas marcadas, lejos de los circuitos masivos.El silencio oficial alimentó las sospechas. Más allá de las camionetas con patentes diplomáticas y el movimiento inusual de aeronaves, no hubo información pública sobre reuniones, acuerdos o agenda institucional. En una Patagonia atravesada por la disputa por los recursos naturales, el agua y la tierra, la visita encendió alarmas y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre quiénes avanzan sobre el territorio y bajo qué condiciones.