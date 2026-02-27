A los 61 años murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura porteño

El exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido murió este viernes a los 61 años como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurológica que había hecho pública en 2024 y que deterioró rápidamente su estado de salud, según confirmaron allegados.Durante su larga trayectoria política, se dedicó a la gestión cultural y militancia política. Fue secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, integró el llamado “grupo Sushi” y anteriormente había dirigido el Centro Cultural Ricardo Rojas, además de impulsar la creación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).En 2016 asumió como director artístico del Teatro Colón y luego como ministro de Cultura porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, aunque su paso por el cargo duró menos de seis meses tras la fuerte polémica que generaron sus declaraciones en las que negó la cifra de 30.000 desaparecidos, lo que motivó el repudio de organismos de derechos humanos y referentes del ámbito artístico.Más tarde fue designado representante cultural en Berlín y continuó desarrollando actividades académicas y periodísticas, incluso después de conocerse su diagnóstico, participando de la Cátedra Vargas Llosa y con intervenciones en medios de comunicación.En una de sus últimas entrevistas públicas, al referirse a la enfermedad, reconoció: “La resignación a morirme existe, pero me parece normal. Lo que predomina es la incomodidad”, al tiempo que señalaba la dificultad de transitar una dolencia que lo alejaba de su vida cotidiana y de su hijo pequeño.