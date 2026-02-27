Crisis en la industria: cerró otra reconocida textil y ya son más de 21mil empresas que bajaron la persiana con Milei

La empresa textil Manki anunció que, después de 10 años de trabajo, bajarán la persiana. "Siempre apostamos a crecer y crecer, pero llegó un momento en que eso nos jugó en contra", sostuvieron en un comunicado en Instagram. Se suman a las 21.339 empresas cerradas entre 2023 y 2025.La compañía cerró seis de sus siete locales y liquidarán el stock en su última sede en Recoleta y de forma online. "Existen posibilidades de que Manki continúe en nuevas manos", reconocieron en el texto, pero ratificaron el cierre "con orgullo, responsabilidad y muchísimo dolor". Manki es una de las miles de empresas que cerraron durante la gestión de Javier Milei. Mientras el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, reconoció y aceptó que algunos van a "quedar en el camino" porque "es el precio a pagar", hay empresarios que criticaron el proyecto económico libertario. En especial del sector textil, uno de los más afectados por las importaciones chinas.El empresario textil Damián Wolcowiski cruzó a Grinman: "Él prioriza el país del futuro donde ve que esto va a mejorar y nosotros vemos todo lo contrario". El fabricante de ropa remarcó: "Nosotros vemos que esto va en franca picada. El consumo sigue destruido, si uno sale a la calle, ve que la temporada ya terminó. Es una pena porque ambos deberíamos estar del mismo lado, pero la economía nos está destruyendo".La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la consultora Politikon Chaco coinciden en que son más de 21.000 las empresas que cerraron en los primeros dos años del gobierno de Milei. La primera estimó que se perdieron 21.046 empleadores y se despidieron 270.000 trabajadores hasta octubre de 2025. Mientras que la segunda calculó la pérdida de 21.339 compañías entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.De las 24 jurisdicciones relevadas por Politikon Chaco, solo abrieron 159 empresas en Neuquén en el periodo mencionado. Lo que representa un crecimiento del 1,8%. Desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) precisaron que se cerraron 523 empresas (-8,6%) en toda la cadena textil-indumentaria y afines, mientras que en el segmento de confección hay unas 225 compañías menos (-8%), según la SRT.