Luego de meses de ajuste, recorte y reclamos, actualizaron en apenas un 5,78% el nomenclador de Discapacidad

Tras intentar vetar primero, incumplir después y finalmente judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobierno de Javier Milei se avino finalmente este viernes a actualizar el nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de atención Integral a las Personas con Discapacidad.Así quedó plasmado en la Resolución 340/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Allí, y a pesar de haber congelados los aranceles durante más de un año, el gobierno libertario actualizó ahora el nomenclador en apenas un 5,78%. Se mantuvo además el adicional del 20% para la zona patagónica.La actualización fue calculada sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, según los datos del INDEC pero no recupera los largos meses en que el nomenclador estuvo congelado. El ajuste rige sin distinción por tipo de prestación.El detalle de los nuevos aranceles figura en el anexo técnico de la resolución. Así entre los valores actualizados en la Categoría A el módulo de Hogar Permanente pasa de 1.689.196,68 a 1.786.832,25 pesos, mientras que el Centro de Día - Jornada Doble se eleva a 949.951,87 pesos. En tanto, la prestación de Rehabilitación - Internación en categoría única asciende a 5.072.569,76 pesos. En la Categoría B, el Hogar Permanente se fija en 1.500.462,39 pesos y el Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble en 895.902,80 pesos. Por su parte, en la Categoría C, el Hogar Permanente alcanza los 1.193.305,94 pesos.La norma también ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% por zona desfavorable sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica. Entre los considerandos de la medida, el Gobierno recordó que la actualización se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que establece que el Directorio del sistema debe determinar los valores de las prestaciones a partir del 1° de enero de 2025 y contempla mecanismos de compensación vinculados a la evolución del IPC.