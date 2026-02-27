27.02.2026 / PARITARIA DOCENTE

El Gobierno busca desactivar el paro docente y convocó a los gremios para discutir paritarias el 2 de marzo

La Sala IV de la Cámara del Trabajo suspendió el decreto que desligaba a la Secretaría de Educación de la paritaria nacional. La medida de fuerza convocada para el lunes fue ratificada en todo el país.



El Gobierno citó a los gremios docentes para el lunes 2 de marzo con el objetivo de destrabar el conflicto gremial y desactivar la amenaza de un paro en el inicio de clases. La decisión se tomó después de que un fallo de la Sala IV de la Cámara del Trabajo suspendió el decreto que desligaba a la Secretaría de Educación de la paritaria nacional.

Tras el intento fallido de delegar la negociación salarial de los trabajadores de la Educación a las provincias y al Consejo Federal, la Justicia intervino mediante el decreto 341/2025 para restablecer la instancia donde se fijan los pisos salariales mínimos garantizados a nivel nacional.

De esta manera, le devolvió la facultad de negociación a la Secretaría de Educación, que decidió llamar a la otra parte a sentarse a negociar el lunes próximo a partir de las 12, en medio de una masiva huelga docente. La mesa paritaria estaría encabezada por el Secretario de Educación, Carlos Torrendell.

PARO

Ante la convocatoria de la Secretaría de Educación, los gremios docentes ratificaron la medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba). El llamado coincide con la fecha prevista para el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes de la CGT, Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) también anunciaron que se adhieren al paro.

