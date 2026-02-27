Estados Unidos respaldó a Argentina ante la Corte de Nueva York y rechazó sanciones en el caso YPF

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino formalmente en el litigio por la expropiación de YPF para respaldar la postura argentina frente al pedido de desacato impulsado por los fondos demandantes. En un escrito de 29 páginas presentado ante el tribunal de Loretta Preska, la administración estadounidense recomendó rechazar las penalidades solicitadas, argumentando que estas no se ajustan a la Foreign Sovereign Immunities Act.El documento advierte que avanzar con sanciones procesales e inferencias adversas contra un Estado soberano podría generar consecuencias negativas en la política exterior. Según el gobierno de Estados Unidos, este tipo de medidas afecta la reciprocidad que Washington espera recibir en tribunales extranjeros y colisiona con los principios de "cortesía internacional" que rigen las controversias entre naciones.La administración de Donald Trump señaló específicamente que los requerimientos de información dirigidos a funcionarios de alto rango de entidades públicas presentan tensiones jurídicas significativas. El texto sostiene de manera explícita que las medidas reclamadas por los beneficiarios del fallo —incluyendo sanciones económicas— no cumplen con los criterios de trato vigentes entre Estados soberanos.Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que este acompañamiento refleja la "consistencia técnica" de la estrategia argentina, basada en el principio de inmunidad soberana. El organismo recordó que el país ya entregó más de 115 mil páginas de documentación durante el proceso de prueba, sin que los demandantes lograran acreditar sus acusaciones de reticencia.En paralelo, el Estado argentino mantiene un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito tras la negativa de la jueza Preska de suspender la etapa probatoria. Las partes ya expusieron sus argumentos ante la instancia superior y se encuentran a la espera de una resolución que determine el alcance de las obligaciones de transparencia del país.El expediente atraviesa una fase crítica con definiciones pendientes sobre la entrega de acciones y la validez de los pedidos de información. El respaldo de la Casa Blanca, sostenido desde la asunción de Javier Milei, se suma a la controversia de fondo en un momento donde la Justicia neoyorquina debe decidir si aplica las severas sanciones que pretenden los fondos privados.