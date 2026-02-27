27.02.2026 / MERCOSUR-UE

Tras la promulgación, el Gobierno solicitó la aplicación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Tras la aprobación en el Congreso, el canciller Pablo Quirno anunció la determinación que tomó la gestión de La Libertad Avanza. De esta manera, Argentina se convirtió en el segundo país en aprobar el tratado de libre comercio después de Uruguay.



El Senador de la Nación aprobó en el Congreso el tratado del libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual permite el acceso preferencial para productos agroindustriales como carne, azúcar y cítricos. Por ese motivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno pidió formalmente en redes sociales su aprobación.

Pablo Quirno indicó: “Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo como fue aprobado el pasado enero. La Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, convocó a conferencia de prensa esta mañana para confirmar esto. La Argentina será próspera”.

De esta manera, Argentina se convirtió en el segundo país en aprobar el tratado de libre comercio después de Uruguay, que también lo hizo este jueves. El tratado, firmado en enero de 2025 tras un cuarto de siglo de negociaciones, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas.

Con la aprobación del acuerdo por ambas cámaras del Congreso y la posterior promulgación de ley del presidente Milei, ahora la Comisión Europea puede poner en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el país y el resto de los que lo aprobaron en sus respectivos parlamentos.

