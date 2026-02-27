La inversión retrocedió al 17,9% del PBI, el nivel más bajo desde 2024

El informe puso el foco en el frente externo y remarcó que los datos del intercambio comercial del INDEC reflejan la debilidad del proceso inversor, con bajas de 14% en las cantidades importadas de bienes de capital, de 18% en bienes intermedios y de 36,5% en piezas y accesorios para bienes de capital.Por sectores, la maquinaria y equipo registró una contracción de 6,9% interanual, explicada por el desplome de 14,6% en los bienes importados, que cortaron una racha de 15 meses en alza, mientras que los equipos de origen nacional mostraron un incremento de 6%. La construcción, en tanto, volvió a caer y anotó una baja de 6,3%.La tendencia se inscribe en un desempeño más amplio: en noviembre la inversión ya había retrocedido 0,9% interanual y acumuló en los primeros once meses del año una caída de 17,1% frente al mismo período de 2023. “Buena parte de la reactivación económica está condicionada a que las inversiones productivas repunten”, planteó la consultora al evaluar el escenario hacia adelante.