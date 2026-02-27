La inversión retrocedió al 17,9% del PBI, el nivel más bajo desde 2024

La consultora Orlando Ferreres advirtió que “el primer mes del año muestra un empeoramiento” en los niveles de inversión, en medio de un contexto en el que el monto invertido alcanzó los u$s6.626 millones y consolidó la pérdida de dinamismo que ya se insinuaba en los últimos meses.
El informe puso el foco en el frente externo y remarcó que los datos del intercambio comercial del INDEC reflejan la debilidad del proceso inversor, con bajas de 14% en las cantidades importadas de bienes de capital, de 18% en bienes intermedios y de 36,5% en piezas y accesorios para bienes de capital.
Por sectores, la maquinaria y equipo registró una contracción de 6,9% interanual, explicada por el desplome de 14,6% en los bienes importados, que cortaron una racha de 15 meses en alza, mientras que los equipos de origen nacional mostraron un incremento de 6%. La construcción, en tanto, volvió a caer y anotó una baja de 6,3%.
La tendencia se inscribe en un desempeño más amplio: en noviembre la inversión ya había retrocedido 0,9% interanual y acumuló en los primeros once meses del año una caída de 17,1% frente al mismo período de 2023. “Buena parte de la reactivación económica está condicionada a que las inversiones productivas repunten”, planteó la consultora al evaluar el escenario hacia adelante.