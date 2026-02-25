25.02.2026 / Política

Presentaron un proyecto en Diputados para suspender la recategorización de oficio a monotributistas

El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel anunció la presentación de la iniciativa, que busca suspender por 180 días las facultades de ARCA para efectuar recategorizaciones de oficio a monotributista. También acompañaron Victoria Tolosa Paz, Ernesto Pipi Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Emir Felix, Juan Pablo Luque y Nicolás Massot.




Luego que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolviera incorporar el análisis de movimientos en billeteras virtuales para iniciar recategorizaciones de oficio a monotributistas, diputados de Unión por la Patria y otros bloques presentaron un proyecto para suspender esta decisión del organismo tributario.

A través de su cuenta de X, el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel anunció la presentación de "un proyecto de ley para suspender, por el plazo de 180 días, las facultades de la ARCA para efectuar recategorizaciones de oficio a monotributista".

El massista es uno de los firmantes del proyecto, junto con los diputados Victoria Tolosa Paz, Ernesto Pipi Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Emir Felix, Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Según señaló el texto, "en un contexto de crisis profunda producto de las decisiones de este Gobierno Nacional que tiene como consecuencias la caída de las ventas, volatilidad de los precios, los parámetros objetivos del régimen de facturación, pago de alquileres y pago de servicios pueden no reflejar capacidad contributiva real, ya que la inflación no produce una mejora real con un aumento nominal  de facturación, las variaciones generan un desfasaje de períodos y la retracción del consumo genera irregularidades en los ingresos".

Es por eso que "suspender la recategorización de oficio se fundamenta en una medida para cuidar la economía de los efectores autónomos, y no les genere un desvarío económico en sus propios proyectos y procesos laborales, de emprendimientos y/o de profesión; evitar la informalidad por incapacidad de pago de las obligaciones por elevar las categorías"

"Este proyecto pretende sostener el entramado productivo de nuestro país, sobre todo en los autónomos que es el régimen formal de los sectores más frágiles de la sociedad", cerró el texto.

El organismo inició recategorizaciones de oficio para monotributistas tomando como base los movimientos detectados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. Para ello, efectuó cruces de información con el objetivo de constatar si las categorías declaradas por los contribuyentes se ajustaban a los ingresos acreditados en cuentas electrónicas, con especial foco en los datos aportados por plataformas digitales.

Esta decisión se produjo pocas semanas después de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, lo que abrió cuestionamientos respecto del planteo oficial de que no habría una persecución a contribuyentes.

