27.02.2026 / ECONOMÍA

Recategorización del monotributo: desde ARCA negaron que tengan en cuenta transferencias a billeteras virtuales

El Gobierno emitió un comunicado en el que detalla que la agencia de recaudación no utiliza movimientos personales para las categorías y solo se tiene en cuenta las operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR. "Se miran cobros", remarcaron.



El Gobierno emitió una aclaración este jueves en relación a la recategorización de oficio y el alcance de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el uso de las billeteras virtuales: negó que se vayan a tener en cuenta transferencias personales y solo se contabilizan operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR.

"En estos días, circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera ilegal. Esto es categóricamente falso", publicó la Oficina de Respuesta Oficial en X.

En el mismo sentido, detallaron: "cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización".

ACLARACIONES DE ARCA

- No se controlan transferencias personales hasta 50 millones de pesos.
- No se recategoriza por dinero familiar o movimientos entre cuentas.
- Se controlan cobros comerciales no facturados.
- El proceso es el mismo de todos los años.

