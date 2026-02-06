27.02.2026 / CON CRÍTICAS A SU GESTIÓN

Legislatura bonaerense: Kicillof inaugura el año legislativo con foco en el ajuste nacional y bajo presión opositora

El mandatario provincial abrirá las sesiones ordinarias con un discurso centrado en contrastar su gestión con el modelo de ajuste de Milei, en una ceremonia exclusivamente protocolar sin acto militante ni movilización. En paralelo, la oposición le reclama respuestas por salarios, seguridad, salud e IOMA.