La Matanza: el municipio refuerza controles y ya incauta 1.500 motos por semana

Continúan, durante el verano, los operativos conjuntos de la Policía bonaerense, la Guardia Urbana municipal y el personal de Tránsito local, donde semanalmente se retienen miles de motovehículos, en diferentes ciudades del distrito.Seis de cada diez motos confiscadas en La Matanza están relacionadas con algún hecho delictivo, mientras que el resto son incautadas por no cumplir con condiciones mínimas de seguridad, lo que implica un riesgo para toda la comunidad.Los procedimientos de control de motovehículos, que retienen un promedio de 1500 motos semanales, se realizan en puntos estratégicos del distrito y cumplen con el objetivo de optimizar los mecanismos de prevención y seguridad para proteger a toda la comunidad; ya sea contra la modalidad delictiva de los llamados “motochorros”; para evitar accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial; y, además, para impedir la organización de las denominadas picadas, muy peligrosas para las vecinas y vecinos y sus familias.Estas acciones se suman al Plan Integral de Seguridad que impulsa el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, con una inversión histórica en dispositivos de prevención e infraestructura tecnológica, donde se destaca: el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el anillo digital con lectoras de patentes, las más de 5000 cámaras de seguridad 4K, las 1200 Paradas Seguras, los 100 Puntos Seguros *y las más de *15 mil alarmas vecinales distribuidas en las distintas ciudades del distrito para fortalecer la protección ciudadana y acompañar a las vecinas y vecinos.