ADRs en caída libre y riesgo país en alza: el mercado le pasa factura al modelo de Milei

Los ADRs de empresas argentinas cerraron un mes para el olvido en Wall Street, con bajas que llegaron hasta el 24%, mientras el riesgo país voló por encima de los 570 puntos básicos y borró toda la caída acumulada en 2026. El castigo del mercado expuso la fragilidad de un programa que depende del endeudamiento y del carry trade para sostener la calma cambiaria.

Desde el mercado señalaron que los bonos en dólares registraron una caída aproximada del 0,7% en el mes, mientras que los títulos en pesos se movieron al ritmo de la estrategia del Tesoro y el Banco Central, que inyectaron liquidez vía acumulación de reservas. “Las tasas se mantuvieron relativamente estables: entre 30% y 32% en el tramo corto y en torno a 35% en el tramo largo”, explicó el Head Sales Trader de Balanz, Jerónimo Bardin.En la city también pesó el clima político. Tras la aprobación en Diputados, el Senado se aprestó a convertir en ley la reforma laboral, luego de eliminar el artículo 44 que recortaba remuneraciones por licencias médicas. Afuera del Congreso, miles de personas se movilizaron contra el proyecto. En paralelo, el dólar mostró una dinámica volátil, con una leve presión alcista en un contexto de compresión de tasas que restó atractivo a las colocaciones en pesos y volvió a encender luces de alerta sobre la sostenibilidad del rumbo económico.