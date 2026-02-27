El dólar rebota y expone la fragilidad del esquema cambiario oficial

El dólar mayorista avanzó $4 y se ubicó en $1412. En la última semana del mes acumuló una suba de $36, mientras que en el balance mensual cayó 2,4% o $35. En el segmento minorista, el Banco Nación lo ofreció a $1.430 y el promedio de entidades bancarias del BCRA lo estableció en $1.432,582. El cambio de tendencia en los últimos días rompió la dinámica descendente que había predominado durante casi todo febrero.

El Banco Central acumuló 37 jornadas consecutivas con compras en el Mercado Libre de Cambios, aunque redujo el ritmo en la última rueda: adquirió u$s41 millones, por debajo del promedio diario previo. En la semana sumó u$s269 millones y en el año u$s2.682 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s749 millones, luego de haber alcanzado un récord desde 2019.Fuentes oficiales atribuyeron la caída a pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, baja de cotizaciones por otros u$s30 millones, compromisos provinciales y movimientos bancarios de fin de mes. Con marzo por delante —un mes atravesado por la estacionalidad inflacionaria y la expectativa de la cosecha gruesa— el mercado recalculó escenarios y evaluó si el rebote cambiario marcó apenas una corrección técnica o el inicio de una presión más persistente sobre el tipo de cambio.