El dólar rebota y expone la fragilidad del esquema cambiario oficial

El dólar mayorista avanzó $4 y se ubicó en $1412. En la última semana del mes acumuló una suba de $36, mientras que en el balance mensual cayó 2,4% o $35. En el segmento minorista, el Banco Nación lo ofreció a $1.430 y el promedio de entidades bancarias del BCRA lo estableció en $1.432,582. El cambio de tendencia en los últimos días rompió la dinámica descendente que había predominado durante casi todo febrero.
En el mercado paralelo, el dólar blue operó a $1.420, mientras que el dólar cripto se movió en $1.453,68, según Bitso. Entre los financieros, el MEP se ubicó en $1.437,58 y el CCL en $1.462,86. La brecha volvió a quedar bajo la lupa en un contexto donde las tasas dejaron de ofrecer el atractivo de semanas anteriores y el carry trade comenzó a mostrar límites.
El Banco Central acumuló 37 jornadas consecutivas con compras en el Mercado Libre de Cambios, aunque redujo el ritmo en la última rueda: adquirió u$s41 millones, por debajo del promedio diario previo. En la semana sumó u$s269 millones y en el año u$s2.682 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s749 millones, luego de haber alcanzado un récord desde 2019.
Fuentes oficiales atribuyeron la caída a pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, baja de cotizaciones por otros u$s30 millones, compromisos provinciales y movimientos bancarios de fin de mes. Con marzo por delante —un mes atravesado por la estacionalidad inflacionaria y la expectativa de la cosecha gruesa— el mercado recalculó escenarios y evaluó si el rebote cambiario marcó apenas una corrección técnica o el inicio de una presión más persistente sobre el tipo de cambio.