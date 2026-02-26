27.02.2026 / Represión

Mientras se debate la reforma laboral, las fuerzas policiales reprimen a manifestantes en las afueras del Congreso

Lo que comenzó como una serie de cortes estratégicos en los principales accesos a la Capital Federal derivó en graves incidentes frente al Palacio Legislativo en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado. La jornada registra hasta el momento detenidos, heridos y un despliegue policial masivo bajo la aplicación del protocolo antipiquetes.




Lo que comenzó como una serie de cortes estratégicos en los principales accesos a la Capital Federal derivó en graves incidentes frente al Palacio Legislativo en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado. La jornada registra hasta el momento detenidos, heridos y un despliegue policial masivo bajo la aplicación del protocolo antipiquetes.

La tensión arrancó temprano en la Autopista Panamericana, a la altura de San Fernando, donde trabajadores de la empresa FATE y diversas organizaciones sociales cortaron el tránsito en rechazo al posible cierre de la fábrica. Casi en simultáneo, el Obelisco fue el primer punto de choque directo: allí, la Policía de la Ciudad avanzó sobre columnas de partidos de izquierda, resultando en al menos cuatro detenciones y el uso de gas pimienta.

Cerca de las 11:00, con el inicio de la sesión en el Senado, el foco de conflicto se trasladó por completo a la Plaza del Congreso.

Pasadas las 14:00, la situación escaló drásticamente. Un grupo de manifestantes comenzó a prender fuego sobre el vallado perimetral que protege el edificio legislativo, utilizando basura y elementos para alimentar las llamas. La respuesta de la Infantería fue la de siempre: la represión. Usaron el camión hidrante para extinguir los focos de incendio y al mismo tiempo replegar a los grupos que se manifestaban sobre las avenidas Entre Ríos y Rivadavia.

Del mismo modo, las fuerzas policiales lanzaron chorros de agua y gases lacrimógenos contra todos los presentres.

La concentración en Congreso, que tiene réplicas en distintas ciudades del país, fue convocada por decenas de gremios combativos agupados en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Lo más leído

1

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

2

En plena crisis, los participantes de Gran Hermano van a cobrar 500 mil pesos mensuales

3

Aseguran que Juliana Awada tendría un romance con Felipe VI, el "querido rey" de España de Macri

4

Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

5

Alak se distancia de Kicillof tras el bloqueo a su llegada al PJ bonaerense

Más notas de este tema

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría

26/02/2026 - Política

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría

Bullrich defendió el ataque policial al trabajador de prensa bajo el pretexto de que intentó entrar al Congreso

26/02/2026 - REPRESIÓN A LA PRENSA

Bullrich defendió el ataque policial al trabajador de prensa bajo el pretexto de que intentó entrar al Congreso

Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto para reforzar ingresos docentes

26/02/2026 - CONTRAPROPUESTA

Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto para reforzar ingresos docentes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.