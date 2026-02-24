Bullrich defendió el ataque policial al trabajador de prensa bajo el pretexto de que intentó entrar al Congreso

La senadora nacional Patricia Bullrich respaldó el accionar de la Policía Federal frente al Congreso y atribuyó la detención del camarógrafo Facundo Tedeschini a un supuesto intento de “entrar al Congreso” para registrar a los activistas de Greenpeace detenidos, aunque los registros audiovisuales del episodio no evidencian que el trabajador de prensa haya traspasado el perímetro de seguridad.
En declaraciones públicas, la exministra de Seguridad afirmó que “hubo un intento de manifestación” y que diez activistas ingresaron al edificio, tras lo cual fueron retirados y detenidos, y señaló que el camarógrafo “intentó entrar donde estaban los detenidos”. Periodistas presentes en el lugar desmintieron esa reconstrucción.
Las imágenes difundidas por distintos medios muestran a Tedeschini trabajando desde el exterior de la reja del Congreso cuando fue reducido por efectivos, en medio de empujones y el uso de gas pimienta. El trabajador fue posteriormente liberado por orden del juez federal Marcelo Martínez Giorgi.
Bullrich confirmó además que se abrió un sumario interno al agente interviniente, al señalar que el jefe de la Policía consideró, novedosamente, que su conducta fue “reprochable”
. “Si se abre un sumario es porque el accionar no ha sido el que debe realizar”, sostuvo la legisladora.
El episodio ocurrió durante la cobertura de una protesta contra modificaciones a la Ley de Glaciares y reavivó cuestionamientos sobre el trato policial hacia la prensa en manifestaciones públicas, mientras la Justicia ordenó tomar declaración al efectivo que denunció haber sido agredido.