Bullrich defendió el ataque policial al trabajador de prensa bajo el pretexto de que intentó entrar al Congreso

#Congreso | La Policía Federal reprimió a trabajadores de prensa que cubrían la sesión en el Senado, con gas pimienta, empujones y la detención del camarógrafo Facundo Tedeschini. pic.twitter.com/IEFhCNaiK9 — Política Argentina (@Pol_Arg) February 26, 2026

En declaraciones públicas, la exministra de Seguridad afirmó que “hubo un intento de manifestación” y que diez activistas ingresaron al edificio, tras lo cual fueron retirados y detenidos, y señaló que el camarógrafo “intentó entrar donde estaban los detenidos”. Periodistas presentes en el lugar desmintieron esa reconstrucción.Las imágenes difundidas por distintos medios muestran a Tedeschini trabajando desde el exterior de la reja del Congreso cuando fue reducido por efectivos, en medio de empujones y el uso de gas pimienta. El trabajador fue posteriormente liberado por orden del juez federal Marcelo Martínez Giorgi.. “Si se abre un sumario es porque el accionar no ha sido el que debe realizar”, sostuvo la legisladora.El episodio ocurrió durante la cobertura de una protesta contra modificaciones a la Ley de Glaciares y reavivó cuestionamientos sobre el trato policial hacia la prensa en manifestaciones públicas, mientras la Justicia ordenó tomar declaración al efectivo que denunció haber sido agredido.