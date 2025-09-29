"Hay un cambio de hábitos": el insólito argumento de la Sociedad Rural Argentina por la caída del consumo de carne

#Declaraciones | El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, negó que el precio de la carne sea elevado y aseguró que la baja del consumo se debe a un "cambio cultural". pic.twitter.com/AtXn3otwUT — Política Argentina (@Pol_Arg) February 27, 2026

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, negó que la caída del consumo interno de carne vacuna esté vinculada a los aumentos en los precios y sostuvo que el fenómeno responde principalmente a un "cambio de hábitos" alimenticios.En declaraciones a Infobae, el dirigente rural afirmó: "No hay que horrorizarse porque dicen que la carne está muy cara y por eso bajó el consumo. El consumo bajó porque culturalmente ya viene bajando".Según explicó Pino, años atrás el promedio anual rondaba entre 70 y 75 kilos por habitante, mientras que actualmente el consumo se ubica cerca de los 50 kilos por persona al año."Cuando yo era chico, hace 30 o 40 años comíamos 70-75 kilos por habitante por año. Hoy roza los 50. ¿Es porque está cara la carne? No, no va por ahí. Va por un tema cultural", sostuvo.Y reafirmó: "Aumentó el consumo de pollo, el consumo de cerdo y hay un cambio de hábitos, por supuesto".Las declaraciones se producen en un contexto de suba de precios, de un nuevo indicador -para medir la inflación- postergado por el INDEC y la caída del poder adquisitivo. En este marco, el valor de los cortes vacunos suele ser uno de los indicadores más sensibles para los consumidores.Mientras tanto, el sector agropecuario continúa defendiendo la competitividad de la producción argentina y la necesidad de reglas estables para sostener exportaciones y abastecimiento interno.