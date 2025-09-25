El campo reclama a Nación por obras de infraestructura en el marco del Coloquio de IDEA

Sin obra pública y con rutas en mal estado, los principales referentes del sector agrobioindustrial reclamaron por la urgente necesidad de invertir en infraestructura. El planteo se realizó durante el último día del Coloquio de IDEA, donde 12 CEOs del sector participaron de un desayuno con la prensa para compartir su visión sobre los desafíos que enfrenta el sector.“Necesitamos mejorar rutas, accesos a puertos y trenes. Las rutas son fundamentales porque es una forma de bajar costos bastante barata. Para eso tenemos que hacer que algunas rutas sean viables para circular con vehículos bitrenes”, sostuvo Ignacio Lartirigoyen, CEO de la empresa homónima.La mejora de la red vial es un reclamo histórico del campo, que hoy vuelve a ganar fuerza en un contexto de obra pública prácticamente paralizada y un tránsito cada vez más intenso en las principales zonas productivas. Según explicaron los ejecutivos, el Gobierno analiza impulsar proyectos de participación público-privada para reactivar las inversiones en rutas y caminos rurales. Sin embargo, hay un largo trecho por recorrer.“La Argentina tiene alrededor de 800.000 kilómetros de rutas, pero todavía nos quedan 620.000 kilómetros de caminos de tierra, más del 80% de la red vial”, advirtió Gustavo Portis, CEO de BASF, al destacar la magnitud del déficit estructural.Los empresarios coincidieron en que, más allá de la participación del sector privado, es indispensable un Estado presente que priorice la inversión en infraestructura como política de desarrollo. “Es clave un Estado que destine recursos a mejorar la competitividad”, señalaron durante el encuentro.El deterioro de la infraestructura rural también se evidencia en las consecuencias de las recientes inundaciones. En la provincia de Buenos Aires, casi un millón de hectáreas se encuentran afectadas por el exceso de agua, lo que refleja la falta de obras.“En la provincia de Buenos Aires hay 900.000 hectáreas inundadas. Esto impacta en 4 millones de hectáreas de producción porque no tenés piso ni caminos para llegar a los campos”, explicó Juan Farinati, CEO de Bayer.Las lluvias y anegamientos generaron pérdidas productivas de gran magnitud, especialmente en los partidos de Carlos Casares, Bragado, Bolívar, Pehuajó, Olavarría, General Alvear, Tapalqué y Roque Pérez.