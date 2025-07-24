29.09.2025 / Política

El Gobierno recibió a la Mesa de Enlace en medio de cuestionamientos por el fin de las retenciones cero

Los representantes de las principales entidades agropecuarias acudieron a la cita en la sede de la cartera de Agricultura. El eje central de la convocatoria era discutir el futuro del INTA, pero desde Nación intentaron calmar las aguas con un anuncio de obras.




El Gobierno y representantes del agro mantuvieron este lunes una reunión en la sede de Agricultura en medio de cuestionamientos desde el sector rural por las retenciones cero que duraron tan solo 48 horas.  

Si bien no se conoció el contenido de la reunión, uno de los ejes estuvo centrado en el INTA y también en las obras que reclaman los productores para prevenir inundaciones, aplacar sequías y mejorar los recursos hídricos. Tras el encuentro, la Sociedad Rural Argentina comunicó que este último fue uno de los puntos discutidos.

"Un tema que venimos solicitando y trabajando con las autoridades pertinentes son las tan necesarias obras del dragado del Salado", informaron y aseguraron que desde el Gobierno les confirmaron que se iniciaron las obras: "Nos informaron que comenzaron a realizarlas en la Cuenca Interprovincial del Río Salado".



El dragado del Salado permitirá prevenir las consecuencias graves que generan las inundaciones en los campos, hacer frente a las sequías y administrar de mejor forma los recursos hídricos "a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción".

"Desde la SRA llevamos más de 750 mil kilómetros recorridos, en los que tenemos contacto directo con los productores, quienes nos transmiten sus necesidades y preocupaciones", explicaron y remarcaron que la entidad trabaja para poner en valor la agenda de temas que trasladaron a las autoridades y, fundamentalmente, pidieron acciones para que "se traduzca en hechos concretos".

Los representantes del campo habían anticipado que durante el encuentro iban a trasladarle al Gobierno el malestar por los derechos de exportación. Hace pocos días, Agricultura decidió eliminar las retenciones hasta el 31 de octubre -o hasta que se alcanzaran los 7.000 millones de dólares en liquidaciones-. Ese monto fue rápidamente cubierto por cerealeras como LDC, Bunge, AGD, Cofco, Molinos y Viterra. Entonces, se volvió a imponer el esquema de retenciones.


Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

4

Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

5

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

Más notas de este tema

"No me gustó": Espert criticó las retenciones cero del Gobierno

26/09/2025 - Sorpresa

"No me gustó": Espert criticó las retenciones cero del Gobierno

"¿El productor lo pudo aprovechar?": la crítica de la Sociedad Rural a las retenciones cero

25/09/2025 - Declaraciones

"¿El productor lo pudo aprovechar?": la crítica de la Sociedad Rural a las retenciones cero

Caputo se reunió con la Sociedad Rural pero no realizó anuncios y le pasó la pelota a Milei

24/07/2025 - Política

Caputo se reunió con la Sociedad Rural pero no realizó anuncios y le pasó la pelota a Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.