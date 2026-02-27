27.02.2026 / DESEMPLEO

Efecto Milei en Tierra del Fuego: sueño fueguino suspendió a 71 trabajadores y crece la incertidumbre industrial

La textil radicada en Río Grande dispuso la suspensión de todo su plantel por tres meses ante la caída de la actividad. La medida alcanzó a 71 empleados y se aplicó mediante un acuerdo con el sindicato para evitar despidos en un escenario de retracción del consumo y desplome de la producción.




La empresa Sueño Fueguino avanzó con un esquema de adecuación operativa frente a la disminución de pedidos y la acumulación de stock. Durante el período sin tareas, los trabajadores percibirán salarios bajo una modalidad que combina porcentajes sobre remuneraciones brutas y netas, según el concepto. Desde el gremio SETIA local señalaron que la prioridad fue sostener los puestos laborales en medio de un contexto adverso para el sector.

El secretario general Rodrigo Cárcamo advirtió que varias plantas textiles operan apenas entre el 27% y el 30% de su capacidad instalada. Esos niveles impactan de lleno en la eficiencia industrial y elevan los costos unitarios, lo que profundiza el deterioro en un polo productivo que depende en gran medida del mercado interno y del esquema de promoción fiscal.

La situación de Sueño Fueguino no es un hecho aislado. En la electrónica Aires del Sur, 110 empleados iniciaron un paro y permanecen en la planta por atrasos salariales y falta de definiciones empresarias, mientras reclaman la intervención del Ministerio de Trabajo. A comienzos de año, el cierre de Tel-Fu dejó a 50 trabajadores sin empleo y encendió alarmas en todo el entramado manufacturero fueguino.

En paralelo, la textil enfrenta un proceso judicial vinculado a su encuadre en el régimen promocional provincial. El expediente se encuentra en revisión ante la Corte Suprema, luego de fallos previos de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La definición impactará directamente en su estructura de costos: la eventual pérdida de beneficios fiscales altera la ecuación económica de producción y comercialización en una provincia que vuelve a sentir el peso de la recesión.

Lo más leído

1

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

2

En plena crisis, los participantes de Gran Hermano van a cobrar 500 mil pesos mensuales

3

Aseguran que Juliana Awada tendría un romance con Felipe VI, el "querido rey" de España de Macri

4

Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

5

Alak se distancia de Kicillof tras el bloqueo a su llegada al PJ bonaerense

Más notas de este tema

El Senado debate la baja de imputabilidad y el peronismo rechaza la reforma laboral de Milei: cómo viene la discusión

27/02/2026 - SENADO

El Senado debate la baja de imputabilidad y el peronismo rechaza la reforma laboral de Milei: cómo viene la discusión

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

27/02/2026 - Política

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

27/02/2026 - MATRIX

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.