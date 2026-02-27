Efecto Milei en Tierra del Fuego: sueño fueguino suspendió a 71 trabajadores y crece la incertidumbre industrial

La empresa Sueño Fueguino avanzó con un esquema de adecuación operativa frente a la disminución de pedidos y la acumulación de stock. Durante el período sin tareas, los trabajadores percibirán salarios bajo una modalidad que combina porcentajes sobre remuneraciones brutas y netas, según el concepto. Desde el gremio SETIA local señalaron que la prioridad fue sostener los puestos laborales en medio de un contexto adverso para el sector.

La situación de Sueño Fueguino no es un hecho aislado. En la electrónica Aires del Sur, 110 empleados iniciaron un paro y permanecen en la planta por atrasos salariales y falta de definiciones empresarias, mientras reclaman la intervención del Ministerio de Trabajo. A comienzos de año, el cierre de Tel-Fu dejó a 50 trabajadores sin empleo y encendió alarmas en todo el entramado manufacturero fueguino.En paralelo, la textil enfrenta un proceso judicial vinculado a su encuadre en el régimen promocional provincial. El expediente se encuentra en revisión ante la Corte Suprema, luego de fallos previos de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La definición impactará directamente en su estructura de costos: la eventual pérdida de beneficios fiscales altera la ecuación económica de producción y comercialización en una provincia que vuelve a sentir el peso de la recesión.