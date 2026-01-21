Kicillof se reunió con representantes del sector turístico y hotelero en General Pueyrredon

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión con representantes del sector turístico y hotelero en el municipio de General Pueyrredon. Allí estuvo acompañado por los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el concejal Gustavo Pulti.En ese marco, Kicillof afirmó: “Argentina es el único país del mundo donde el Estado nacional no solo no apoya al sector turístico, sino que además hace todo lo posible para destruirlo”.“Mientras los gobiernos a nivel global desarrollan acciones proteccionistas e industrialistas para mantener el empleo local, acá intentan erradicarlo: nunca en la historia se vio un proyecto tan vende patria como este”, agregó.En ese sentido, explicó: “Este modelo no funciona, ya destruyó 300.000 puestos de trabajo: estamos marchando aceleradamente a la precarización de la sociedad y a la destrucción de la clase media”.“En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó Kicillof, y destacó: "No nos creamos que esta era la única salida para Argentina, estamos convencidos de que existe otro camino: es con salarios dignos, mercado interno, trabajo y producción nacional como el país puede desarrollarse”.Del encuentro participaron más de 50 empresarios y referentes del sector hotelero, gastronómico, de recreación y de viajes y turismo, para analizar las medidas del Gobierno nacional y su repercusión en las distintas ramas del rubro.Recorrida por la nueva sala de tomografía del Hospital Dr. Oscar AlendeDurante la jornada, Kicillof inauguró la sala que alberga el nuevo tomógrafo entregado en diciembre al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende. En tanto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrió el Hospital Materno Infantil Don Victorino Tetamanti, donde también se está instalando un nuevo tomógrafo que estará pronto en funcionamiento. Con una inversión total de USD 1.418.000, estos equipos permiten resolver diagnósticos dentro de la institución, evitando derivaciones y tiempos de espera para los pacientes.Al respecto, Kicillof remarcó: “Hicimos una inversión muy grande para traer equipamiento de primer nivel a este hospital, hay solo tres tomógrafos con esta tecnología en todo Latinoamérica: este equipamiento nos permite brindar nuevas prestaciones para salvar o mejorar vidas”.“Aunque el Gobierno de Javier Milei nos asfixie y nos haya quitado ilegalmente recursos por más de $15 billones, en la Provincia vamos a seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo para mejorar la calidad de la salud pública bonaerense”, concluyó.Asimismo, Kicillof inauguró la segunda farmacia exclusiva para el personal de la Policía de la provincia. La misma alcanza a agentes en actividad, retirados, pensionados y su grupo familiar; y ofrece descuentos adicionales a IOMA.Participaron de las actividades los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; las subsecretarias de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial, Agustina Baudino; de Turismo, Soledad Martínez; su par de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; el senador provincial Jorge Paredi; los intendentes de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el director ejecutivo del HIGA, Matías Tártara; y la secretaria general de SADOP, Adriana Donzelli.