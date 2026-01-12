Kicillof cruzó a Milei por la caída del turismo: Estamos ante un modelo cruel, idéntico al de Martínez de Hoz y Cavallo"

El gobernador Axel Kicillof brindó este viernes una conferencia de prensa desde Quequén y dio detalles de la temporada de verano en la costa que ya promedia los dos meses. En ese sentido, el mandatario afirmó que “830 mil personas han dejado de veranear" en la Provincia, producto de la crisis económica que se vive en el país por las políticas de Javier Milei.En este marco, desde el Banco Provincia detallaron que hubo un desplome del consumo en torno al 25,4% desde el comienzo de la temporada, y una retracción a través de las operaciones con Cuenta DNI del 38%.En lo que respecta al turismo hubo una caída del 22%. De esta forma, “se consolida una tendencia de estadías promedio más cortas y un retroceso de los turistas con ingresos medios, generando un fuerte impacto económico en la provincia”, indicaron.Kicillof señaló que “las políticas económicas del Gobierno nacional tienen ganadores y perdedores: mientras hay récords de turistas argentinos en Brasil y de ocupación en Punta del Este, están destruyendo el turismo en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”.Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia de Buenos Aires 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto al periodo anterior. Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de febrero, registrando un descenso del 7,8% en comparación a la última temporada.En ese marco, Kicillof destacó que “cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo: desde que llegó Milei, 830 mil personas han dejado de veranear en nuestra provincia”. “El turismo es trabajo argentino y producción bonaerense: pueden acusarnos de lo que quieran, pero siempre nos van a encontrar del lado de los que trabajan y generan empleo en nuestro país”, añadió.“Lo que está sucediendo no es un error de cálculo, es una consecuencia deliberada de este plan económico: desde que llegó Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un empleo menos cada cuatro minutos”, expresó el gobernador y añadió: “Estamos ante un modelo cruel, idéntico al de Martínez de Hoz y Cavallo, donde el Presidente parece festejar cada una de las 30 empresas que cierran por día”.De la Conferencia de Verano en Necochea participaron también los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el intendente local, Arturo Rojas.