Cayó casi 5% el turismo en Mar del Plata durante la primera parte de la temporada

Los primeros números de la temporada turística en Mar del Plata, una de las ciudades para medir el pulso de la actividad, ratificaron la caída en el número de visitantes.Según datos provisorios del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), “La Feliz” recibió 1.399.007 visitantes entre el 1 de diciembre y el 15 de enero, lo que representa una caída del 4,6% respecto al mismo periodo en la comparación interanual.El dato local coincide con los relevamientos realizados desde la Provincia que fueron comunicados días atrás por el ministro de Producción, Augusto Costa, durante las primera de las habituales conferencias de verano que lidera Axel Kicillof: “Tenemos una temporada con menos turistas, que se quedan menos tiempo y gastan menos” sostuvo el funcionario.El promedio de los primeros días en los principales centros turísticos provinciales daba incluso por debajo del número de Mar del Plata: 2,9% aunque con un desplome del 21% en materia de consumo.Otro indicador que había anticipado el retroceso en la actividad fue dado desde Aubasa (Autopistas de Buenos Aires S.A), la empresa estatal que tiene a cargo la concesión de las rutas 2 y 11.Según su titular, Pablo Ceriani el número de vehículos que se dirigieron hacia las ciudades costeras se redujo un 7,2% durante la primera quincena de enero.La lectura es casi lineal. Menos autos en la ruta implican menos turistas llegando a los destinos bonaerenses y, por arrastre, menos consumo, menos ocupación y menos trabajo en uno de los motores económicos centrales del verano.Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aportaron otro dato preocupante: Mar del Plata tuvo un nivel de ocupación “medio” de un 60% con estadía promedio durante la primera quincena que no supera las cuatro noches.