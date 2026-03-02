Contradicción: Bullrich celebró el rescate de Gallo, pero Monteoliva admitió que el Gobierno no fue responsable

Nahuel, bienvenido a casa.



448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista.



Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible.



Estamos felices. pic.twitter.com/iIJcBZUsQE  Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2026

La senadora nacional Patricia Bullrich celebró públicamente la liberación del gendarme Nahuel Gallo, pero horas más tarde, su sucesora en Seguridad,“Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices", había escrito en sus redes sociales la exministra.“Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices”, escribió Bullrich este lunes 2 de marzo, en un mensaje en el que adjudicó al oficialismo un rol central en el desenlace.Sin embargo, Monteoliva admitió en declaraciones televisivas: "La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación".¿GRACIAS A LA AFA?Según esa reconstrucción, el primer contacto se habría dado durante el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela y luego habría continuado mediante gestiones reservadas con respaldo de dirigentes de Conmebol y FIFA, hasta derivar en la liberación y el traslado de Gallo en un vuelo privado vinculado a la propia AFA, ante la imposibilidad de operar con aeronaves oficiales argentinas.Cabe destacar que la intervención del fútbol se da en medio de la tensión entre Claudio “Chiqui” Tapia y la Casa Rosada, tras una serie de denuncias cruzadas. "Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien”, reiteró Monteoliva,