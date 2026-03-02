Contradicción: Bullrich celebró el rescate de Gallo, pero Monteoliva admitió que el Gobierno no fue responsable

La senadora nacional Patricia Bullrich celebró públicamente la liberación del gendarme Nahuel Gallo, pero horas más tarde, su sucesora en Seguridad, Alejandra Monteoliva, desmintió esa versión al reconocer que la administración de Javier Milei no formó parte de las gestiones que derivaron en su regreso al país tras 448 días detenido en Venezuela.
“Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices", había escrito en sus redes sociales la exministra.
“Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices”, escribió Bullrich este lunes 2 de marzo, en un mensaje en el que adjudicó al oficialismo un rol central en el desenlace.
Sin embargo, Monteoliva admitió en declaraciones televisivas: "La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación".
¿GRACIAS A LA AFA?
De hecho, a primera hora de este lunes trascendió la versión de que la AFA había sido la responsable de su llegada al país y que la gestión se habría activado a partir de los vínculos institucionales con la Federación Venezolana de Fútbol, en un contexto donde el Gobierno argentino mantiene cortadas las relaciones diplomáticas con Caracas.
Según esa reconstrucción, el primer contacto se habría dado durante el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela y luego habría continuado mediante gestiones reservadas con respaldo de dirigentes de Conmebol y FIFA, hasta derivar en la liberación y el traslado de Gallo en un vuelo privado vinculado a la propia AFA, ante la imposibilidad de operar con aeronaves oficiales argentinas.
Cabe destacar que la intervención del fútbol se da en medio de la tensión entre Claudio “Chiqui” Tapia y la Casa Rosada, tras una serie de denuncias cruzadas. "Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien”, reiteró Monteoliva, quien además detalló que se enteraron del vuelo que lo traía de regreso recién el domingo por la mañana.