Feriado: el Gobierno confirmó un nuevo finde XXL en marzo con fines turísticos

El Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados para marzo de 2026 y confirmó que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que caerá martes, estará acompañado por un feriado con fines turísticos el lunes previo, lo que dará lugar a un fin de semana largo extendido en el tercer mes del año.
El descanso quedará conformado de la siguiente manera:
- Sábado 21 de marzo
- Domingo 22 de marzo
- Lunes 23 de marzo (feriado con fines turísticos)
- Martes 24 de marzo (feriado inamovible)
El 24 de marzo es una fecha inamovible establecida por ley en conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976, y en 2026 permitirá encadenar cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral para amplios sectores.
El fin de semana largo aparece como uno de los primeros del año tras el inicio del ciclo lectivo y suele generar un movimiento turístico significativo en distintos puntos del país, con impacto en hotelería, gastronomía y transporte, mientras que no se prevén otros feriados nacionales adicionales durante marzo, más allá de eventuales asuetos locales.
TODOS LOS FERIADOS DEL 2026
Feriados inamovibles:
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables:
Lunes 23 de marzo
Viernes 10 de julio
Lunes 7 de diciembre