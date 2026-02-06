Feriado: el Gobierno confirmó un nuevo finde XXL en marzo con fines turísticos

El Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados para marzo de 2026 y confirmó que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que caerá martes, estará acompañado por un feriado con fines turísticos el lunes previo, lo que dará lugar a un fin de semana largo extendido en el tercer mes del año.El descanso quedará conformado de la siguiente manera:- Sábado 21 de marzo- Domingo 22 de marzo- Lunes 23 de marzo (feriado con fines turísticos)- Martes 24 de marzo (feriado inamovible)El 24 de marzo es una fecha inamovible establecida por ley en conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976, y en 2026 permitirá encadenar cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral para amplios sectores.El fin de semana largo aparece como uno de los primeros del año tras el inicio del ciclo lectivo y suele generar un movimiento turístico significativo en distintos puntos del país, con impacto en hotelería, gastronomía y transporte, mientras que no se prevén otros feriados nacionales adicionales durante marzo, más allá de eventuales asuetos locales.Jueves 1 de enero: Año NuevoLunes 16 y martes 17 de febrero: CarnavalMartes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la JusticiaJueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de MalvinasViernes 3 de abril: Viernes SantoViernes 1 de mayo: Día del TrabajadorLunes 25 de mayo: Día de la Revolución de MayoSábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel BelgranoJueves 9 de julio: Día de la IndependenciaMartes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de MaríaViernes 25 de diciembre: NavidadMartes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de GüemesLunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San MartínLunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad CulturalMartes 24 de noviembre: Día de la Soberanía NacionalLunes 23 de marzoViernes 10 de julioLunes 7 de diciembre