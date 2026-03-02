02.03.2026 / DISCURSO

Formosa: en la apertura de sesiones, Insfrán acusó a Milei de entregar la Patria y discriminar a la provincia

En el inicio del período ordinario, el gobernador peronista cuestionó el alineamiento internacional del Presidente y denunció recortes millonarios a su distrito. Celebró el superávit formoseño, anunció inversiones y sostuvo que la provincia fue una de las más perjudicadas por la administración nacional.




El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, lanzó duras críticas contra Javier Milei durante la inauguración de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, donde lo acusó de “entregar las riendas del país a líderes extranjeros” y advirtió que no se puede "aceptar que entreguen la Patria ni que la pongan de rodillas, transformando a la Argentina en una triste colonia". "Nosotros, desde Formosa, la vamos a defender”, sentenció, en un mensaje cargado de reclamos por el rumbo político y económico del Gobierno nacional.

Con eje en la política exterior, el mandatario peronista sostuvo que “avalar invasiones de otros países termina debilitando el derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida” y planteó que “no hay lugar para la tibieza ni tiempo para la resignación”, en referencia al alineamiento con Estados Unidos y Donald Trump.

En el plano fiscal, denunció una “discriminación evidente” contra Formosa, bajo el argumento de que la provincia se ubicó entre las de menor ejecución presupuestaria por habitante, al tiempo que afirmó que recibió seis veces menos recursos que la Ciudad de Buenos Aires. Según detalló, el distrito perdió más de 400 mil millones de pesos por decisiones de la gestión libertaria.

“Como provincia hemos perdido más de 400 mil millones de pesos. Esto incluye la apropiación ilegal que la gestión libertaria hace de recursos que nos corresponden”, señaló. También cuestionó el resultado fiscal exhibido por la Nación al considerar que fue “mentiroso”, y sostuvo que “El discurso libertario tiene un gran problema: la realidad”.

Al enumerar los efectos del ajuste, afirmó que la actividad económica cayó, que cerraron más de 22 mil empresas y que se destruyeron más de 650 empleos registrados por día; además, indicó que el consumo descendió 13% y que los jubilados perdieron 27% de su poder adquisitivo. “Ya anticipábamos que quienes elegían la opción libertaria estaban votando a sus propios verdugos. El tiempo nos dio la razón”, expresó.

En contraste, defendió el resultado financiero provincial, que cerró con un superávit de $34.349 millones y, según remarcó, suma 24 años consecutivos de equilibrio bajo su gestión. “Esto se llama Modelo Formoseño”, afirmó, y destacó la finalización de 139 obras públicas, un aumento salarial del 55% para estatales y nuevas inversiones productivas y energéticas en el territorio.

