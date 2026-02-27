La motosierra llegó a Diputados: abren retiros voluntarios para los empleados

La Cámara de Diputados lanzó este lunes un plan de retiros voluntarios para el personal legislativo en medio de la batería de reformas y del ajuste del gasto público que promueve la gestión de Javier Milei.El ‘Régimen de Retiro Previo a la Jubilación’, instrumentado a través de la resolución 56/25, regirá por 90 días desde el 1 de enero 2026. Así lo estableció la Subdirección de Asuntos Previsionales que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos.El plan abarca a “personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria (afectado a estructuras orgánicas aprobadas con una antigüedad mayor a dos años), que hayan cumplido funciones hasta 60 meses; con 30 años de aportes”, y establece los “60 años o más” para los varones y “55 años o más” para las mujeres".La oferta es la indemnización correspondiente al salario bruto más un “10 por ciento”, y el cupo limitado es de 300 vacantes.La decisión se conoce un día después de que Milei inaugurara el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso, donde anticipó una agenda de reformas que incluye cambios en el Código Civil y Comercial y una reforma tributaria.En ese contexto, el Presidente defendió el ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su gestión y volvió a reivindicar la reducción del déficit como uno de los ejes centrales de su programa económico, con elogios al ministro de Economía, Luis Caputo.La apertura de retiros voluntarios en Diputados aparece así como un nuevo capítulo del proceso de recorte del gasto público que el oficialismo busca profundizar también puertas adentro del Congreso.