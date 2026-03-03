Pese al contexto, Caputo se muestra optimista y asevera que "en febrero la inflación será más baja que en enero"

Al margen de los informes preliminares de las consultoras privadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que "en febrero la inflación será más baja que en enero", lo que podría romper con seis meses de alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).En el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) consta que enero de 2026 cerró con una inflación del 2,9% con respecto a diciembre de 2025, por lo que fue el quinto mes consecutivo en alza con una variación interanual del 32,4%. Sobre esos datos, varias consultoras del sector privado vaticinaron que la inflación de febrero de 2026 podría llegar hasta un 3%, lo que marcaría una alza sostenida en los últimos seis meses. Pero Luis Caputo tiene otro número en mente.Tras asegurar que "bajar la inflación a un dígito a otros países les llevó de 8 a 20 años", el Ministro de Economía de Javier Milei indicó cuál es el rumbo que espera Casa Rosada del Palacio de Hacienda: "Mientras nosotros nos mantengamos en este curso, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0". "Sino, será más tarde", convino relajado.De paso, Luis Caputo se refirió durante su participación en el canal de streaming de El Cronista a la posibilidad de modificar la ley vigente -que data del 2001- para que los bancos puedan echar mano de los ahorros de la gente. Caputo subrayó que "lo importante" es encontrar cómo "canalizar el ahorro de los colchones de la gente para que eso vaya a préstamos y motorice la economía" porque "tenés una ley que de alguna manera le impide a los bancos que, con los depósitos de la gente, le preste dólares a los que no son generadores de dólares".La Ley 25.466/2001, de Intangibilidad de Depósitos, dispone en sus artículos 1 y 2 que el Estado Nacional no podrá en ningún caso alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras para los depósitos en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo o a la vista. Esa ley fue promulgada en septiembre de 2001 y para diciembre de ese año los bancos estaban haciendo exactamente lo contraio y el entonces presidente, Fernando de la Rúa, dejaba Casa Rosada a bordo de un helicóptero.